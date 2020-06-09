國訓中心新宿舍曝光！選手入住讚像高級飯店

▲國訓中心新宿舍（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心新宿舍（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心新宿舍（圖／國訓中心提供）

▲新建宿舍外觀（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心新宿舍，風雨走廊（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心新宿舍，交誼廳（圖／國訓中心提供）

▲國訓中心新宿舍走廊（圖／國訓中心提供）

國訓中心「宿舍、器材及監控中心新建工程」於106年7月31日動土，去(108)年3月15日完成上梁儀式，近來，部分工程已陸續完成。為使教練、選手都有更舒適的居住品質，自6月2日起，展開第一階段搬遷工作，分批、分層、分棟方式進行，預計6月18日完成第一階段搬遷。跆拳道劉祖蔭總教練表示：「感謝國家訓練中心新建教練選手宿舍，飯店式管理服務，讓教練選手更舒適安全，國家訓練中心讓教練與選手有家的感覺，進住國家訓練中心新宿舍第3天，讓教練選手們啟發出，新的環境，好的心情，堅強信念，不變目標，奔向東奧。」羽球選手白馭珀也對新宿舍評價相當的高：「新宿舍真美，睡醒時還以為自己在哪個飯店，前方人行區域也好棒，以後就靠這風景來療癒疲累的身軀了!」並且同步解鎖國訓中心新圖書館，並說道：「趁著調整日來聞聞書香，在這麼漂亮又舒適的環境，坐一整個下午都不是問題」。國訓中心指出，第一階段開放入住的宿舍，主要是雙人宿舍的部分，包括標準房192間、精緻房52間及無障礙房10間，計254間房。下一階段，將辦理教練的單人宿舍入住，教育部體育署高署長俊雄亦於109年5月25日進行新建宿舍視察行程時表示新建宿舍的規模也已經能與國際接軌，並期許國訓中心的服務能讓所有培訓隊的教練及選手除了有飯店式的規格外，亦有也溫暖的家的感受。