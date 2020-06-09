日職／王柏融先發五棒DH　挑戰連三場開轟

王柏融目前在新冠肺炎再起的練習賽出賽，12打數3安打，還有2打點，2發全壘打，打擊率2成50。

火腿打線如下：

日職火腿隊今天交手東京養樂多燕子隊，台灣好手王柏融獲得先發扛五棒，擔任DH指定打擊，他將挑戰連三場開轟。1中西川 遥輝2大田 泰示3近藤 健介4中田 翔5王 柏融6石井 一成7横尾 俊建8宇佐見 真吾9中島 卓也