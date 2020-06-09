日職／王柏融先發五棒DH　挑戰連三場開轟

日職火腿隊今天交手東京養樂多燕子隊，台灣好手王柏融獲得先發扛五棒，擔任DH指定打擊，他將挑戰連三場開轟。
王柏融目前在新冠肺炎再起的練習賽出賽，12打數3安打，還有2打點，2發全壘打，打擊率2成50。
火腿打線如下：
1中西川 遥輝
2大田 泰示
3近藤 健介
4中田 翔
5王 柏融
6石井 一成
7横尾 俊建
8宇佐見 真吾
9中島 卓也
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