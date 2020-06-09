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日職／王柏融先發五棒DH　挑戰連三場開轟

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-09 12:26:45
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
日職火腿隊今天交手東京養樂多燕子隊，台灣好手王柏融獲得先發扛五棒，擔任DH指定打擊，他將挑戰連三場開轟。

王柏融目前在新冠肺炎再起的練習賽出賽，12打數3安打，還有2打點，2發全壘打，打擊率2成50。

火腿打線如下：

1中西川 遥輝

2大田 泰示

3近藤 健介

4中田 翔

5王 柏融

6石井 一成

7横尾 俊建

8宇佐見 真吾

9中島 卓也
 

 

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