玉山盃／桃園平鎮關鍵選球　延長賽擊敗高雄奪冠

以平鎮高中為主體的桃園市代表隊，今天在玉山盃冠軍賽以2:0擊敗高雄市，兩隊戰到延長賽才分出高下，由桃園市取得組訓亞青賽組訓權。
桃園市這場推出「火球男」陳志杰先發，他主投6局被打4安打無失分，高雄市則是推出邱駿威先發，5局無失分，兩隊演出投手大戰，結果9局結束，雙方還是0:0平手。
延長賽10局上桃園由宋晟睿敲安形成滿壘，結果田子杰選到保送，張翔想要強迫取分短打失利，但是李承鴻又投出觸身球，也把勝利拱手讓人。
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