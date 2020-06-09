中職／高苑大物雙馬　馬傑森、馬鋼投入中職選秀受矚目

高雄市代表隊今天以0:2不敵桃園市，高苑三年級好手馬傑森、馬鋼打擊、守備都是中職內野未來希望，兩人也約定好要投入中職選秀，挑戰夢想。馬傑森從普門中學、高苑工商就受到矚目，加上他曾受周思齊獎學金幫助，希望有機會跟周董在中職奮戰。來自花蓮的馬傑森可守游擊、三壘、二壘，等於內野都可以守，馬鋼也是內野好手，馬傑森說：「打完這次玉山盃，還有很多東西要學，進入中職是我從小的夢想，希望可以在職棒跟學長（周董）相遇。」守備見長的馬傑森，可望成為中職各隊內野補強的人選。