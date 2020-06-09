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日職／王柏融2打數未敲安1保送　打擊率下滑至2成14

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-09 15:32:36
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對養樂多隊比賽中，2打數未敲安，獲得1次保送，終場養樂多以5:3贏球。

這場比賽王柏融先發擔任五棒、DH，首打席先是敲出一壘滾地球出局，第二打席被三振，第三打席他獲得保送後，由谷口雄也代替他上場。

目前王柏融練習賽14打數3安打，2轟，打擊率2成14。

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