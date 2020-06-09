警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／王溢正注射PRP　肩傷發炎先休養

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-09 17:57:47
▲樂天桃猿隊王溢正。（圖／吳政紘攝）
樂天桃猿投手王溢正今天在經過MRI檢查後，發現肩膀有發炎狀況，他表示：「目前並無大礙，其他肩膀的部位都很健康，只是有點發炎。」

王溢正是猿隊重要本土投手，為了要能夠出賽，他今天就馬上注射PRP(自體血小板增生療法），希望可以修復受損部位。

總教練曾豪駒表示：「他是旋轉肌受傷，就要看之後恢復狀況如何。」

王溢正本季出賽7場，4勝1敗，防禦率4.05。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀