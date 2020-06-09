中職／王溢正注射PRP　肩傷發炎先休養

樂天桃猿投手王溢正今天在經過MRI檢查後，發現肩膀有發炎狀況，他表示：「目前並無大礙，其他肩膀的部位都很健康，只是有點發炎。」王溢正是猿隊重要本土投手，為了要能夠出賽，他今天就馬上注射PRP(自體血小板增生療法），希望可以修復受損部位。總教練曾豪駒表示：「他是旋轉肌受傷，就要看之後恢復狀況如何。」王溢正本季出賽7場，4勝1敗，防禦率4.05。