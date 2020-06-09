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日職／陽岱鋼先發就敲安　力拚先發位置

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-09 19:04:57
▲讀賣巨人隊陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
日職讀賣巨人隊今天練習賽出戰橫濱DeNA，台灣好手陽岱鋼先發打第九棒，擔任指定打擊，結果他首打席就敲安。

陽岱鋼是在3局上敲安，6局上他又敲出適時安打，總計3打數2安打，1盜壘成功，1打點。

陽岱鋼本季因為受到位置壓縮，中外野有丸佳浩、右外野可能是龜井善行，左外野還有洋砲Parra，因此很難有機會爭取先發。

不過陽岱鋼也加練一壘守備，希望能有更多出賽機會。

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