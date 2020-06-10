網球／對大滿貫毫無興趣　澳洲壞小子：請教練是在浪費錢

澳洲「壞小子」Nick Kyrgios近期在受訪時再次語出驚人，他表示對自己來說請教練是浪費錢、且又沒意義的事，因為他的目標根本就不是為了拿下大滿貫，只是想好好享受網球的樂趣。Kyrgios出道以來就以出色的發球和兇猛的打法所著稱，很多人都認為他會是下一屆的大滿貫冠軍。然而多年過去，這位澳洲好手仍原地踏步，外界也批評他浪費了自己的天賦，沒有完全努力在網球事業上。不過Kyrgios本人並不在乎這些，他的團隊中甚至沒有教練一職，對此他的說明是：「就我個人而言，我認為這是在浪費錢，他們的薪水有些過高了。而我本人也沒有要贏下大滿貫冠軍的雄心壯志，我只希望好好走我自己的路，盡情享受網球和比賽的樂趣，所以請一位教練對我來說毫無意義，因為我也不想浪費他們的時間。」「我不認為有哪一位教練已經準備好執教我，所以我也不希望讓他們經歷這樣一個艱難的過程，因為很有可能會演變為一場災難。」Kyrgios也解釋說，自己在職業網壇已經征戰多年，很多習慣和賽前流程都固定了，所以現在請教練似乎有點太晚，在說他也沒有意願去聽別人的建議。另外，他也再次對於外界對他的看法做出回應，他承認自己沒有做好在兩周的高強度比賽下贏得大滿貫的準備，「如果可以的話，我只想每次打比賽的時候能喝點啤酒就好了，比賽結束之後，就休息放鬆一下，我認為大家對待這項運動都太過認真了。」