NBA／卡珀尼克成反歧視象徵　柯爾：早預見他會成為英雄

NFL明星四分衛Colin Kaepernick，在2012-13球季帶領49人前進超級盃為人所津津樂道，他在2016年發起賽前演奏國歌時「單膝跪地」抗議，以表達對美國種族歧視的不滿，他為公義發聲的形象更深植人心，而金州勇士總教練Steve Kerr近日表示，早在多年前就預見Kaepernick終將成為一名英雄。Kaepernick在2016年發起賽前單膝跪地的抗議，來反抗警方執法暴力以及美國社會種族不公，也後續引起許多球星跟進效法。多年後明尼蘇達州男子George Floyd因警方執法過當致死，讓Kaepernick當年的舉動再次在運動界發酵。雖然Kaepernick的行為被很多愛國人士抨擊，甚至美國總統川普也對此表達不滿，不過Kaepernick依然收到許多來自運動界的支持，其中金州勇士是最早捍衛Kaepernick行為的球隊之一，近日Kerr受訪表示：「在幾年之前，我那時候覺得Kaepernick終究會被當成英雄看待。」Kaepernick在2016年球季結束後成為自由球員，之後卻沒有任何球隊與他簽約。上周NFL主席Roger Goodell對於當年聯盟如此對待球員的行為感到道歉。