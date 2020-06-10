日職／發揮「老將」存在感　陽岱鋼：我用心去打每顆球！

日職讀賣巨人隊昨日以8:6擊敗橫濱隊，台灣好手陽岱鋼先發扛九棒，擔任指定打擊，而他單場雙安，還有盜壘成功，讓他賽後也說：「我是用心去打球。」
陽岱鋼在球隊目前是以代打、替補狀況居多，不過他並沒有放棄追逐先發位置，面對2人出局二壘有人局面，他還可以敲出中外野安打，讓總教練原辰德也很滿意。
陽岱鋼說：「再怎樣也要發揮存在感！」不但是向自己喊話，也跟球隊、球迷發聲，期待可以找回固定先發的機會。
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