日職／熟悉的大王！王柏融扛三棒擔任左外野先發

日職火腿隊今天在客場出戰養樂多，台灣好手王柏融扛三棒擔任DH指定打擊，他目前打擊率2成14，練習賽有機會再度提升手感。
火腿打線如下：
1 西川遥輝 中
2 大田泰示 右
3 王柏融 左
4 中田翔 DH
5 渡邊諒 二
6 清宮幸太郎 一
7 野村佑希 三
8 石井一成 遊
9 清水優心 捕
先發投手 河野竜生
養樂多先發投手 吉田大喜
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