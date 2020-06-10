日職／熟悉的大王！王柏融扛三棒擔任左外野先發

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 王柏融 左

4 中田翔 DH

5 渡邊諒 二

6 清宮幸太郎 一

7 野村佑希 三

8 石井一成 遊

9 清水優心 捕

先發投手 河野竜生

養樂多先發投手 吉田大喜

日職火腿隊今天在客場出戰養樂多，台灣好手王柏融扛三棒擔任DH指定打擊，他目前打擊率2成14，練習賽有機會再度提升手感。火腿打線如下：