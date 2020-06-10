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日職／熟悉的大王！王柏融扛三棒擔任左外野先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-10 11:59:25
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
日職火腿隊今天在客場出戰養樂多，台灣好手王柏融扛三棒擔任DH指定打擊，他目前打擊率2成14，練習賽有機會再度提升手感。

火腿打線如下：

1 西川遥輝 中

 2 大田泰示 右

 3 王柏融 左

 4 中田翔 DH

 5 渡邊諒 二

 6 清宮幸太郎 一

 7 野村佑希 三

 8 石井一成 遊

 9 清水優心 捕

 先發投手 河野竜生

 養樂多先發投手 吉田大喜

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