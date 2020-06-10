中職／施子謙投出本季代表作　統一對樂天3連勝

統一獅今天繼續在桃園棒球場迎戰樂天桃猿，靠著先發投手施子謙繳出本季代表作，7局只丟2分的好投，再加上打線大爆發，在第5局連下5分鎖定勝局，終場以11:2再度於客場逞威。樂天本季對上統一表現差強人意，不過今天他們倒是靠著梁家榮的陽春砲先馳得點，在2局打完取得1:0的領先。只可惜這樣的優勢並沒有維持太久，洋投尼寇力只投了3局好球，4局上被統一靠著3支安打扳平比數，雙方形成1:1平手。5局上，統一該局首棒林祖傑一上來就敲安，球隊攻勢也著一發不可收拾，他們連續敲出5支安打，一口氣灌進4分；一出局後，老將陳鏞基再擊出陽春砲，讓客隊在前5局打完改寫比數為6:1。第6局樂天讓尼寇力續投，但他仍然沒能及時踩住剎車，在被郭阜林敲安後，又被林祖傑擊出全壘打，統一該局又添2分。6局下，樂天靠林立的陽春砲追回1分。施子謙在前3場比賽總共丟了17分，近期投球表現差強人意，不過今天面對火力強大的樂天，在打線給予支援下，他一路投完了7局，被敲9支安打，只丟掉2分，還送出4次三振，退場時是勝投候選人。統一第8局推上江承峰接手投球任務，他雖然一上來就被敲安，但迅速三振掉了樂天的3、4棒，又讓郭嚴文擊出一壘方向滾地球出局，沒有丟分；9局上統一代打的鄧志偉再掃出3分砲，勝負至此已無懸念，樂天下一個半局無法組織有效反撲，最終就以9分差大勝對手。