NBA／季後賽主場優勢怎麼建立？暴龍教練：開賽先送10分

NBA目前已經決定在8月1日進行復賽，不過關於賽程和賽事方面的討論仍在持續進行，「衛冕軍」多倫多暴龍的總教練Nick Nurse就給出了一個有趣的建議，他認為應該要給予戰績較佳的球隊一些「主場優勢」，直接在開賽就給予分數上的領先。Nurse去年帶領暴龍拿下隊史首冠，還在總冠軍賽中為了限制勇士超級得分手Stephen Curry而祭出了Box-1戰術，讓不少人大開眼界，紛紛表示自己還是第一次在職業聯賽中看到這一招。而對於這次復賽，一些球隊開始討論比賽如何打才能增加精采度，曾經在比利時聯賽執教過的Nurse野給出自己的看法。「在那裏，他們允許國家內各個層級的球隊參加盃賽。當然，甲級的球員們都挺優秀、工資也很高；但到了乙級、丙級、丁級就開始下滑明顯了，有的球員白天上班，晚上去打球。」而這在樣的況下，該聯賽採用了一種有趣的方式，「他們的辦法是，如果你遇到一支比你級別低的球隊，級別每低一個，對手在開賽前就先得到10分。我只在那裡待了一年，有一次我們遇到了丁級聯賽的球隊，於是他們直接以30分開局。」Nurse笑說，那場比賽開始前記分板上就是讓他們壓力很大的30:0，而且球員們必須在客場的小體育館和水泥地板上打球，「他們一開始又投進了幾個三分，所以開局變成了39:2……我們在比賽最後1分15秒終於取得了領先，最終完成了奪冠，但差點在第一輪就被淘汰了。」他也表示自己參加過千場比賽，但一直都記得這讓人印象深刻的一戰。不過Nurse的建議是要聯盟反其道而行，給排名較高的主場球隊一開始就送上10分、20分、30分的領先，讓客隊嘗試去追趕巨大的劣勢。