網球／三度闖大滿貫決賽都輸　蒂姆：最大對手並非三巨頭

在2016年的美國網球公開賽冠軍被Stanislas Wawrinka拿下後，「三巨頭」包辦了最近13個大滿貫的冠軍，他們對男子網壇的統治似乎仍然看不到盡頭。不過身為新生代的代表球員之一，奧地利好手Dominic Thiem認為現階段對他來說最大的對手是同輩，而非費、納、喬3人。Thiem是近年最有機會獲得大滿貫的新星之一，他在紅土場地上的表現尤為突出，曾在2018、19兩年都打進到法網決賽，但被Rafael Nadal給擊敗；今年他生涯首次殺進到澳網決賽，可惜在激戰了5盤後不敵Novak Djokovic，再次和大滿貫冠軍失之交臂。不過很多人仍然認為Thiem將會是他們這一代最快跨越「三巨頭」的阻擋，拿到大滿貫的球員。但他本人認為其實自己最大的對手應該是同輩，而不是榮譽相差甚遠的前輩們。「我最大的競爭對手更多的是我這一代人，而不是三巨頭。也許更多的是Stefanos Tsitsipas和Alexander Zverev。」Thiem這麼說道。Thiem解釋說，「我和Nada，Federer和Djokovic打過很多次比賽。他們是世界上最好的運動員。我試著接近他們、對他們施加壓力。他們在各項統計數據方面遠遠高於我們，在這個水平上我們永遠趕不上他們。我從小看著他們比賽，現在我面對他們，努力去打敗他們。這很特別。」