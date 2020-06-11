NBA／美媒用數據分析誰是史上第一人　詹皇一點勝過喬丹

對於爭論LeBron James和Michael Jordan的文章多不勝數，不過真正客觀列出數據模型評比的專家卻極少，大多流於一面之詞。不過近期《The Ringer》作家Zach Kram提出一個有趣的看法，他用近年NBA總冠軍的賠率來算出一個球員生涯的冠軍期望值，並藉此來討論他們生涯的成就。外界一般公認Jordan是史上最偉大的球員，同時近期由《ESPN》發起的投票中，Jordan也已超過半數的得票壓過詹皇，被尊為「GOAT」。而所主流依據的論點是：Jordan在6次總冠軍賽中全勝，而James則是9次中只拿到3冠，兩人的奪冠成功率相差巨大。不過Kram透過計算指出，James在他9次的爭冠歷程中，大多數時候都是不被看好的一方，最被看好的一年是2011年對小牛，賭盤認為他所處的熱火隊贏得冠軍的機率為76%；而最低的則是2017年，賭盤認為騎士只有6%的可能在系列賽中勝出。在這9個賽季中，James只有2年是被好的一方。而反觀Jordan在6次奪冠的賽季裡，他和公牛隊只有在1993年對戰鳳凰城太陽的系列賽以48%略顯下風，其他5年都在賠率上佔有優勢，1996年甚至高達了83%。「與Jordan相比，James在總冠軍賽中以3勝6敗的戰績被視作是失敗者。但重要的是，要認識到James仍然獲得了比預期更多的冠軍頭銜——特別是他在2016年的勝利是一個意外而巨大的驚奇，因為勇士隊在2015-18賽季所處的統治地位，清楚的說明著James在任何一個賽季中都沒有奪冠的機會。」Kram在文中這麼寫道。可是，雖然認為James在逆境中的頑強不該被忽視，但Kram也認為Jordan的偉大就在於他對於機會的把握，5次有利的賽季他全部把握住了，而在相對劣勢的1993年，他克服難關贏了下來。最終Kram把一支球隊在一個賽季中，所遭遇到的4個系列賽的勝出機率相乘後，得到一個進入總冠軍賽以及奪冠的期望值。Jordan生涯從1984-2003年期間，總共被預期能4次進入到總冠軍賽，得到2.8個冠軍；而James則是取2003-2019年的賽季，預期3.8次進入到總冠軍，贏得1.8個冠軍。而根據這個結果，Kram認為儘管兩人的進入總冠軍賽的期望值相同(4:3.8)，James卻多進了3次(6:9)，不過Jordan拿到了比預期中更多的冠軍(3.2:1.2)，因此就算用這種方式來評比兩人生涯，「飛人」仍然勝過了最有可能撼動他「天下第一人」寶座的對手。