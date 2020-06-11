中職／許基宏雙響砲率隊逆轉　兄弟7連勝超車樂天登龍頭

今天試圖挑戰「超車」樂天桃猿獨居聯盟龍頭的中信兄弟，此役面對富邦悍將的頑強抵抗，所幸在重砲許基宏單場雙響砲的助威下，他們克服落後、最終以4:3逆轉，拿下7連勝，並且讓「黃衫軍」上半季戰績成功來到第一的位置。此役面對近況極佳、取得6連勝的兄弟，富邦首局先聲奪人，前3名名打者胡金龍、王正棠和林哲瑄分別靠著2個保送和1支安打上壘，滿壘的局面下雖然林益全敲出雙殺打，但也率先擠回客隊的第1分，之後范國宸又擊出帶有打點的安打，讓富邦首局就取得2:0領先。3局上，富邦在一壘有人的情況下，又是范國宸適時敲出長打，讓跑者一路狂奔回來攻下球隊的第3分。不過4局下兄弟打線也有所回應，周思齊從伍鐸手中擊出陽春砲，之後許基宏也跟著開轟，兄弟單局兩發全壘打，將比數追到2:3。兄弟今天派出開季3連勝的土投黃恩賜先發，他雖然退場時還處於落後，不過6局失3分的表現也符合優質先發的內容。而本季狀態起伏很大的伍鐸，今天則是投得有板有眼，前6局雖然挨了2轟，但也只丟掉這2分。7局下，富邦選擇讓伍鐸續投，他在一出局二壘有人後的情況下退場，由歐書誠接手投球任務，但一上來就被蘇緯達敲安，富邦只好緊急推出林羿豪救火，不過後者先對周思齊投出保送，之後張志豪又擊出高飛犧牲打，讓場上局面變成了3:3平手。8局下，許基宏石破天驚的從林羿豪手中敲出超前比數的全壘打，也是他個人本場的第2轟。取得領先後，第9局兄弟讓「守護神」李振昌上來關門，他也乾淨俐落的連飆3K，替球隊守下勝利。