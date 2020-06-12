NBA／駁斥復賽疑慮　坦普爾：若比賽不開打痛的是荷包

因為新型冠狀病毒疫情，NBA自從三月以來停賽至今，日前終於拍板定案要在7月底復賽，而籃網隊得分後衛兼球員工會副主席的Garrett Temple表示，重啟賽季並且賺取薪水，是NBA球員對抗系統性種族壓迫的最好方法之一。





根據報導，因為非裔美籍男子George Floyd慘案之後，美國社會產生對立、衝突，因此有一派球員對於2019-20年球季復賽日期的可行性打上問號，不過Temple認為籃球可以改善這個狀況。





「美國白人和黑人之間的經濟差距簡直是天文數字。」Temple向ESPN表示，「憑良心我不能為了創造我看不見的直接改變，就告訴我的弟兄把數百萬美元放棄，除非在法律上有真正的直接改變，那就有不同作法了。」





根據ESPN知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski表示，有一派球員最近舉行視訊會議，探討NBA的「泡泡聯盟」計畫是否真的可行。Wojnarowski表示：「有另一派球員集體討論在奧蘭多的『泡泡』之中重啟賽季是否為好主意，過去24小時有數十位球員參與討論此話題。」





Temple表示：「所以當比賽不恢復時，我們就是幾名只能賺一點點錢的黑人，當你以宏觀的角度來看美國時，這一筆錢並不是太多，但可以讓我們開始賺一些錢，創造一些可以傳給後代的財富。」





「但對我們而言，現實是不復賽的話，我們的荷包就會受傷，我不認為那樣是正確的解決方式。」Temple補充道。









