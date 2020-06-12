SBL／謝宗融續留樂觀　台銀想再補側翼射手

SBL超級籃球聯賽結束後各隊經過一個月的短暫休兵後，也都陸續開工訓練，而本季結束後有多位球員合約到期投入自由市場，其中禁區球員以台灣銀行的年輕中鋒謝宗融最受矚目，以他中華隊國手資歷，身價勢必水漲船高，留住他成了台銀今夏最大的課題，總教練陳國維認為，謝宗融「有機會」續披台銀隊戰袍。謝宗融本季平均繳出5.8分6.3籃板成績，也首次入選了國家隊，在二月的亞洲盃資格賽出賽，而且經歷了被日本「血洗」39分的震撼教育，對他而言都是不一樣的人生體驗，當時他就曾直言，自己的進攻手段跟出手慾望需要再加強磨練，雖說如此這也不影響他在自由市場的搶手程度及身價，尤其在新賽季洋將規範可能改變的情況下，有高度又有護框能力的本土長人更顯得彌足珍貴。陳國維教練談到謝宗融續留問題，他直言「有機會」，他更進一步說：「畢竟現在國內籃壇也是不穩定的狀態，留在台銀還有機會買一個入行的保障，更何況他又是現役國手，我們給他的待遇不會跟其他隊友太大落差，如果他願意留在這他熟悉的環境隊他也是不錯的選擇，就看他怎麼做選擇。」除了留下謝宗融之外，陳國維教練也希望能夠在3號位小前鋒的位置上做補強，初步想法，理想狀態，3、4、5號都想補一人，台銀現在缺一個「穩定的純射手」，原則上補強一個「大3號」是目標。