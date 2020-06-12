警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

日職／陽岱鋼狀況好未先發　王柏融扛四棒抗巨人

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-12 12:32:29
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天出戰巨人隊，台灣好手王柏融先發扛四棒、指定打擊，不過陽岱鋼並未先發，即便他現在打擊率高達5成，仍無法出賽。

火腿打線如下：

8西川遙輝　

9大田泰示　　

7近藤健介　　　

D王柏融　

4渡辺諒　　　　

3清宮幸太郎　　　　

5野村佑希　　　　

6石井一成　　　　

2宇佐見真吾　　　

先發投手 有原航平

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀