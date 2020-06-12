SBL／從沒想過放棄籃球　周暐宸隨台銀隊練球

原所屬高雄九太的周暐宸，球季結束後沒與原球隊續約，成了自由球員，而他上周也悄悄出現在台銀球場隨隊練球，他表示，是他自己詢問陳國維教練是否可以隨隊練球，目前就是跟著他們團隊訓練維持手感等待機會。周暐宸說：「剛練球時有點抓不到感覺，後面就比較好，畢竟將近一個禮拜沒碰球，前陣子都是做重量訓練維持肌力」，周暐宸也尚未有其他球隊的測試機會，目前就是周一、三、五跟著台銀做技術的團隊訓練，其他時間就跟(陳)昱瑞做重量訓練維持基本肌力等待重返SBL的機會。周暐宸本季在高雄九太上場機會少的可憐，相較於上一季的13場出賽，本季銳減到只剩3場，苦無上場機會，即使球季結束後未獲續約，他仍不氣餒，也沒想過要放棄籃球，目前就是將自己準備好，等待機會，他說道：「從沒想過沒球打要幹嘛也不想放棄，現在就是全力把球打好拚一個重返SBL賽場的機會。」高雄九太本季結束與周暐宸、李愷諺、李家瑞分道揚鑣，其中除了周暐宸有中華白隊資歷，李愷諺更是有中華隊的資歷，這也顯示國內環境不好是不爭的事實，僧多粥少的狀況相當明顯，有潛力的球員早早離鄉背井出國打球或是放棄籃球無疑都是國內籃壇的一大損失，如果相關單位再不有所作為這樣的案例恐怖只會越來越多。