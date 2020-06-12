日職／糟了！王柏融練習賽自打球受傷提前退場

日職火腿隊今天出戰巨人隊，台灣好手王柏融獲得先發扛四棒，雖然首打席敲出二壘滾地球出局，但是第二打席他就因為自打球退場，最後代打的谷口雄也被三振。巨人今天推出菅野智之先發，他對王柏融4局上投出卡特球，結果王柏融沒打好，反而疑似左膝受傷，讓人擔心他的傷勢。王柏融去年就因傷所苦，打擊率僅2成55，只有3轟，不過他在練習賽連2天開轟，打擊狀況看似已調整回來。