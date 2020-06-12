中職／「傻眼基宏」表情包爆紅！許基宏：自信回頭被打臉

中信兄弟內野手許基宏昨日在面對富邦悍將比賽8局下敲出致勝全壘打，不過他在跟林羿豪纏鬥的打席中，原本以為自己選到壞球還很得意，卻被三壘審的出棒過半影響，瞪大雙眼，一夕之間爆紅，還被球迷製作出「傻眼基宏」表情包。
許基宏提到這個打席，他說：「當時球數還是我領先，我還很開心已經選掉了，沒想到是好球，結果我一個自信回頭被打臉。」
當下許基宏的表情，已經在網路爆紅，許基宏說：「這也是比賽一部份，人多少會有失誤。」
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