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中職／許基宏狀況恢復百分百？丘總：還不能下定論

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-12 19:06:11
▲中信兄弟總教練丘昌榮。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.02）
中信兄弟總教練丘昌榮今天面對子弟兵許基宏最近狀況不錯，是否已恢身手解答，丘總認為還不能太快下定論，要等球季結束可能較明朗。

許基宏本季出賽28場，打擊率3成42，還有5發全壘打演出，最重要的是揮空率，他也大幅降低。

丘昌榮認為許基宏的狀況從2017年經典賽後，就變得有點患得患失，而最重要還是要穩定輸出，累積自信。

 

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