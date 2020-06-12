警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

日職／有望趕上開季　巨人球星坂本勇人、大城順利出院

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-12 19:36:27
▲世界棒球12強，日本隊坂本勇人。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.16）
日本讀賣巨人隊球星坂本勇人、大城卓三因為日前被驗出新冠肺炎「微陽性」，經過兩次以上檢測，都判定為陰性，今天順利出院。

兩人在5月底的PCR檢驗中，發現有陽性反應，因此3日入院治療，不過因為兩人是已經有新冠肺炎抗體，2次檢驗後判定為陰性，因次目前暫時自主健康管理。

日職即將在19日正式開幕，坂本、大城能否趕上開幕？目前還是未知數。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀