日職／有望趕上開季　巨人球星坂本勇人、大城順利出院

日本讀賣巨人隊球星坂本勇人、大城卓三因為日前被驗出新冠肺炎「微陽性」，經過兩次以上檢測，都判定為陰性，今天順利出院。兩人在5月底的PCR檢驗中，發現有陽性反應，因此3日入院治療，不過因為兩人是已經有新冠肺炎抗體，2次檢驗後判定為陰性，因次目前暫時自主健康管理。日職即將在19日正式開幕，坂本、大城能否趕上開幕？目前還是未知數。