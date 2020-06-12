日職／吳念庭敲雙安還盜壘　狀況維持火燙

日職西武獅隊今天在主場大都會人壽巨蛋出戰羅德隊，台灣好手吳念庭替補上場，不但敲安，還有盜壘，但椰發生一次失誤，目前比賽還在進行中。吳念庭是在5局上接替游擊手源田壯亮守備，不過他隨即發生失誤，讓對手佐藤都志也上壘。6局下他先是敲出中外野安打，再利用腳程盜上二壘，可惜沒能利用隊友助攻跑回本壘得分。8局下吳念庭手感發燙，再次對台灣左投陳冠宇敲出中外野安打，打擊手感十分火燙，不過陳冠宇順利讓岡田雅利擊出雙殺打，自己化解危機。