日職／陳冠宇2局無失分　宋家豪中繼飆2K

羅德隊台灣左投陳冠宇今天在跟西武獅的練習賽中後援上陣，他投2局無失分，被打2支安打，1次三振，沒有保送，表現突出，終場西武以9:6贏球。
陳冠宇在7局下登板，一上場就飆出三振，雖然被洋砲Spangenberg敲安，但是他接下來連續解決川越誠司、金子侑司，順利安全下莊。
次局他遇到台灣好手吳念庭雖然被敲安，但他讓岡田雅利擊出雙殺打，山野辺翔二壘飛球出局，順利化解危機。
樂天跟養樂多之戰，宋家豪中繼上陣，飆出2次三振，順利以無失分過關。
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