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中職／猿象大戰平日開紅盤　2635人進場創本季新高

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-12 21:17:31
▲桃園球場內野幾乎爆滿。（圖／吳政紘攝）
中職猿象大戰今天在桃園球場舉行，吸引超過2千名球迷以上入場，創下今年最多球迷入場紀錄。

受到新冠肺炎影響，今年開幕戰則是不開放球迷進場，隨著疫情趨緩，今年6月7日才全面開放不限制球迷入場人數，但還是建議戴口罩等動作。

隨著中信兄弟7連勝跟樂天桃猿即將20勝，兩隊交手吸引不少球迷到場。

總計今天有2635名球迷入場，外野並未開放，預計這兩天將會有更多球迷入場。

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