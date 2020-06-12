中職／霸能8局無失分超猛　桃猿中斷兄弟7連勝重回王座

樂天桃猿今天在主場桃園球場出戰中信兄弟，靠著洋投霸能8局無失分好投，加上陳俊秀2分砲助威，終場以4:0完封兄弟，在這場聯盟龍頭爭奪戰先拿1勝，猿隊也順利要回王座。猿隊此役推出霸能先發，他雖然被敲出7支安打，但也送出1保送，5次三振，8局投完共用109球，兄弟前2局都有機會得分，不過久攻不下，樂天在4局下一口氣由陳俊秀2分砲先馳得點，梁家榮再補上適時安打打回2分，單局猿隊拿下4分奠定勝基。兄弟先發投手廖乙忠主投6.1局失4分，吞下敗投，兄弟這場落敗後，退居第二名位置。