中職／霸能的黑人抬棺舞　救了樂天桃猿　

樂天桃猿投手霸能今天在桃園球場面對中信兄弟先發8局無失分，飆出5次三振拿下勝投，而他也幫助球隊重回王座，賽後他甚至戴起帽子大跳「黑人抬棺」舞，取悅現場隊友與球迷。霸能說：「我知道今天是很重要的比賽，所以更專注在比賽中，我也知道我們最近連敗，我會盡我所能去幫助球隊贏球。」提到為何要戴帽跳舞？他說：「隊友開心我就開心，我知道他們敲全壘打會跳舞慶祝，之後我也跟著他們一起跳。」霸能相當融入球隊，他認為自己可以作息正常，並且跟著球隊拿下勝利，就很開心。