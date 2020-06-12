中職／陳俊秀起死回生2分砲　讓樂天重回聯盟龍頭

樂天桃猿內野手陳俊秀今天在面對中信兄弟比賽中，不但單場雙安，還轟出2分砲幫助球隊贏球，樂天終場也以4:0擊敗兄弟，重奪聯盟龍頭位置。
陳俊秀說：「今天是很關鍵的比賽，就是專注在比賽中，自己之前沒有開轟，還是一樣反覆練習，把這些動作熟練。」
不過陳俊秀剛好對獅、悍將、兄弟都開轟，他說：「這支全壘打應該是巧合，我們只是想辦法要去贏每一場。」
對於重回第一名，陳俊秀認為「大家都很努力，先不用去管名次，把自己做好，把好的東西留下就好。」
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