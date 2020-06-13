NBA／湯普森IG秀Kobe簽名　已故湖人傳奇寫了一句話送他

今年一月因直升機事故與世長辭的洛杉磯湖人傳奇Kobe Bryant，他無疑是不少NBA球星成長階段時的偶像，金州勇士當家射手Klay Thompson(湯普森)今日在個人Instagram分享一張Kobe親筆簽名的照片，上面還寫有一段Kobe給他的話。





照片中的Kobe簽名，是簽在他所出版的書《The Mamba Mentality》的封面內側，Kobe寫下：「致Klay，冠軍戒、冠軍戒、冠軍戒、冠軍戒…」這段話完全反映Kobe為追求冠軍而努力不懈的曼巴精神，湯普森動態寫道：「這是我收過最偉大的禮物。」





Kobe在2018年出版了《The Mamba Mentality: How I Play》(台譯：曼巴精神)一書，書中詳細介紹了他的各種生涯成就，並且詳盡記錄著他如何將「曼巴精神」貫徹在比賽和生活當中。





今年一月，Kobe和他的女兒Gianna，以及其餘7名乘客，在一場直升機事故中喪命。四月，Kobe和馬刺名將Tim Duncan以及「狼王」Kevin Garnett等人一同入選進2020年的奈史密斯籃球名人堂，不過受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，名人堂儀式延後至2021年舉行。



