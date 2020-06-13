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日職／吳念庭狀況火熱　監督考慮讓他重回游擊大關

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-13 10:36:36
▲吳念庭對決陳冠宇（圖／取自太平洋聯盟TV)
日職西武隊打擊率是太平洋聯盟第一，防禦率也是全聯盟最差，不過西武打線實在威猛，讓總教練辻発彦也頭痛。

辻発彦也特別提到最近吳念庭的打擊有顯著成長，他說：「念庭狀況很好，今年好像火力大增，若是源田有什麼狀況，也讓他有機會先發（游擊）。」

今年是吳念庭第五年，不過他去年都沒有上一軍，今年完全不一樣，不但從春訓就受到重用，練習賽吳念庭還開轟，連續2場替補都有好表現。

 

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