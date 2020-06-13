中職／女神張景嵐超短熱褲開球　連日媒也說太性感！

被稱為是女神的模特兒張景嵐，曾經在2014年4月6日統一獅對Lamigo桃猿（現樂天桃猿）比賽中登板開球，而她身材好，外型甜美，加上熱褲跟超短球衣，讓日本媒體也以「性感」來回顧此畫面。
日職尚未開幕，但是過去中職有名球員或是美女開球畫面不斷攻佔日本媒體版面，張景嵐、豆花妹蔡黃汝等開球畫面都被關注。
可惜張景嵐沒能直接投出好球，而是經過一次彈跳才進捕手黃浩然手套中，但是她仍開心想再開球。
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