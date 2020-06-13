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日職／受自打球影響　王柏融未先發可能代打

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-13 12:28:07
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊台灣好手王柏融昨日在對戰巨人比賽因自打球退場，今天果然沒有被排在先發名單，另一台灣好手陽岱鋼也並未先發。

王柏融之前練習賽7場都是先發出賽，昨日他第二打席自打球擊中左膝，就立即退場，今天還是排在可能出賽名單內。

火腿打線如下：

8西川遙輝　

9大田泰示　　

7近藤健介　　　

3中田翔

4渡辺諒　　　　

DH清宮幸太郎　　　　

5橫尾俊建　　

2清水優心　　　　

6中島卓也　　

先發投手 杉浦稔大

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