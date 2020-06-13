日職／受自打球影響　王柏融未先發可能代打

火腿打線如下：

8西川遙輝

9大田泰示

7近藤健介

3中田翔

4渡辺諒

DH清宮幸太郎

5橫尾俊建

2清水優心

6中島卓也

先發投手 杉浦稔大

日職火腿隊台灣好手王柏融昨日在對戰巨人比賽因自打球退場，今天果然沒有被排在先發名單，另一台灣好手陽岱鋼也並未先發。王柏融之前練習賽7場都是先發出賽，昨日他第二打席自打球擊中左膝，就立即退場，今天還是排在可能出賽名單內。