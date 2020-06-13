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NBA／詹皇支持NBA復賽　「這不會影響我們想改變」

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-13 12:52:31
▲湖人超級球星LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
湖人球星LeBron James今天針對NBA復賽投出看法，根據美國媒體《看台報告》報導，有消息人士指出，他很想打籃球，也想在球場上持續創造紀錄。

LeBron James雖然並未參加球員工會視訊會議，但是他依舊關心復賽訊息。

由於近期還發生非裔男遭白人警察執法過當事件，因此有球員擔心NBA復賽是為了要掩蓋此事件繼續擴大。

LeBron James透過友人表示，有22支球隊可以在奧蘭多持續比賽的機會，並不會改變他的能力去影響大家改變。

 

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