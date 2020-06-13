日職／陽岱鋼再度開轟狀況火燙　王柏融坐板凳休養

日職讀賣巨人隊今天再度跟火腿隊進行練習賽，台灣好手王柏融並未出賽，而陽岱鋼5局代打開轟，1次觸身球上壘，練習賽打擊率還有5成，終場火腿以8:5贏球。
比賽中王柏融的身影被拍到，他坐在板凳，也並未穿球衣，可能受到昨日自打球影響，左膝還需要時間復原。
陽岱鋼則是十分活躍，他在5局下先是對前隊友加藤貴之敲出全壘打，之後7局敲出游擊滾地球出局，8局則是被出身球砸中。
陽岱鋼說：「快要接近開幕了，機會也比較少，教練團給我機會，希望可以持續留下好的成績。」
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