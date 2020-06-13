中職／鬼門關前走一遭！陳日昇這次不表演魔術開球

魔術師陳日昇今天受邀到桃園球場為樂天桃猿開球，他也透露自己會魔術但是不會魔法，對於自己開球，他認為可以投得更好。

陳日昇日前推出新書「魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生」，提到他年初對抗新冠肺炎心得，以及在船上被隔離31天的心路歷程。





下船後，陳日昇也回饋社會，推出「一天一魔術」影片，希望讓大眾可以舒緩疫情帶來的情緒。





陳日昇認為，小時候有練過棒球，今天開球似乎又找回感覺，不過很久沒有站上投手丘，球路有點偏右。





對於在鑽石公主號的過程，他輕描淡寫說：「關關難過關關過，看到解禁後這麼多球迷到場，也很開心。」



