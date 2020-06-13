警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

日職／關西獨立聯盟開幕　蔡鉦宇獲得先發2保送

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-13 19:11:59
▲兵庫藍砂隊選手蔡鉦宇。（圖／兵庫藍砂隊提供）
日職關西獨立聯盟今天進行開幕戰，由兵庫藍砂出戰琾伯勞鳥隊，台灣好手蔡鉦宇先發打第六棒，他獲得2次保送，可惜兵庫藍砂最終以1:2吞敗。

兵庫藍砂今年改由前阪神投手教練橋本大祐擔任總教練，而他也帶來一些改變。

兵庫藍砂去年是關西獨立聯盟冠軍球隊，陣中也有落合秀市像這樣曾參加日職選秀，具有148公里速球的選手。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀