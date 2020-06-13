日職／關西獨立聯盟開幕　蔡鉦宇獲得先發2保送

日職關西獨立聯盟今天進行開幕戰，由兵庫藍砂出戰琾伯勞鳥隊，台灣好手蔡鉦宇先發打第六棒，他獲得2次保送，可惜兵庫藍砂最終以1:2吞敗。
兵庫藍砂今年改由前阪神投手教練橋本大祐擔任總教練，而他也帶來一些改變。
兵庫藍砂去年是關西獨立聯盟冠軍球隊，陣中也有落合秀市像這樣曾參加日職選秀，具有148公里速球的選手。
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