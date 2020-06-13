中職／郭阜林驚傳酒駕被懲處　跟萊恩一樣下二軍

統一獅選手郭阜林休假期間，騎車發生酒測超標，主動告知球隊，此行為已違反球隊規定，球隊即日起予以懲處。
郭阜林表示：「自己做了最壞的示範，深感歉意及內疚，自己會深刻檢討，並保證決不再犯。」
由於日前獅隊才發生陳鏞基與女性友人喝酒產生肢體接觸事件，如今獅隊又發生酒駕，獅隊球團已經將郭阜林下二軍處理。
此外，獅隊吉祥物萊恩日前才因傷下二軍，獅隊新聞反而弄巧成拙。
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