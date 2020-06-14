NBA／復賽與否湖人內部意見紛歧　魔獸和詹皇各表一方

針對復賽與否一事，NBA球員昨天紛紛透過各種方式表達自己的意見，而根據美媒最新的報導，湖人內部對此出現了分歧，球隊後衛Avery Bradley和中鋒Dwight Howard反對在現階段復賽，這也讓他們和「詹皇」LeBron James等球星走到了對立面。籃網球星Kyrie Irving認為現階段疫情和種族歧視問題應是首要關注的課題，因此在昨天試圖透過電話組織了近百名球員表態不支持復賽，有多名湖人球員參加了這次的討論，其中Bradley和Howard是明確表示自己不支持復賽決定的二人。不過湖人頭號球星James並沒有參加這次的電話會議，而且他一直是支持復賽的代表性人物之一。事實上在疫情還未如此嚴重之前，James也是幾名力主反對停賽的球員之一，但由於之後疫情的肆虐，他不得不改改表示自己支持停賽。這次聯盟決定讓22支球隊在奧蘭多復賽，James也是行動最積極的一人，在湖人球員群組中要大家上緊發條，不過並非所有紫金軍團的球員都認同此一決定，Bradley甚至在昨天的電話會議中還是主要的發言者之一。而Howard則是強調，前往奧蘭多參加復賽將會對美國目前正在面臨的問題造成分心，而NBA球員們需要團結起來並利用這場運動來推動改變。兩人的聲音是否會在湖人內部引起一場更大的爭論，值得觀察。