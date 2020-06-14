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中職／郭阜林酒駕　聯盟處以禁賽2場罰款3萬

運動中心/綜合報導-2020-06-14 18:17:06
▲統一7-eleven獅郭阜林。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.21）
統一獅球星郭阜林選手酒駕一案，今天聯盟對此做出懲處，依據規章之球團隊職員違規懲罰規定第5條，予以禁賽2場、罰款3萬元之懲處。有關禁賽部分，將於6月23日起開始執行。

郭阜林在假日時酒駕，隔天下放二軍，對此他透過展逸國際行銷發表聲明表示，「對於我所犯下的酒駕行為，我只有道歉再道歉、反省再反省」。

 

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