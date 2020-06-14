中職／卡本特7局好投　林泓育開轟助樂天重回龍頭

樂天桃猿今日繼續在桃園棒球場和中信兄弟展開龍頭之爭，此役主場軍靠著先發洋投卡本特主投7局只失1分的好投，以及當家四棒林泓育繳出「猛打賞」4打數2安打、外加2打點的火燙表現，終場以4:1止敗，並奪回戰績聯盟第一的寶座。開季戰績長紅，但近期狀態下滑的樂天，今天面臨極大的贏球壓力，不過他們展現「衛冕軍」的韌性，首局從開路先鋒陽耀勳的安打引爆攻勢，之後游擊方向的滾地球造成失誤，一出局後林泓育擊出帶有打點的安打，加上外野手處理失誤多回來1分，接著林智平的安打也有1分打點，讓他們首局就取得3:0領先。來到中職後起伏較大的卡本特，今天倒是展現了應有的壓制力，讓近況出色的兄弟打線錯失了許多壘上機會，前7局僅靠著許基宏在4局上的安打得到1分。而樂天則是在5局下又靠著林泓育的安打得到了本場的第4分，7局打完以4:1領先。兄弟先發米蘭達今天仍然繳出一定水準的內容，主投7局被敲6支安打，送出5次保送，但也有12次三振，丟掉4分中只有2分是自責分，退場時球隊以3分落後，淪為敗投候選人。第8局領先的樂天啟用牛棚，派出「鄉長」陳禹勳中繼，他1局中送出2次三振無失分；9局則是由王躍霖上場關門，他也乾淨俐落的連抓三個出局數，為球隊拿下勝利。