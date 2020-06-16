ABL／控訴夢想家近半年未支薪　李學林：我做錯了什麼？

35歲的寶島夢想家控衛李學林今日透過社群網站控訴母隊，已經在車禍後6個月沒有付給他薪水，並且是在他一直都有參加訓練及隊內活動的情況下。最後更是直接告訴他可以直接離隊，讓這位曾經中華隊的主控表示「這不是自己攜家帶眷來到彰化的初衷」。李學林本季因為車禍受傷，因此無法替夢想家出賽，雖然有向球團請假，但之後就再也沒有領到薪資，縱使他隔月就已經恢復訊練，卻被要求留職停薪，並且告知他不可以讓其他球員和教練團知道。另外，李學林還透露自己被屢次刁難未「親自」向教練及高層請假，但他解釋說自己都撞破了頭，連坐著都有難度了，如何親自拜訪？「況且當天就有隊醫及管理來『關心』且拍照給高層代為請假，一直都有接觸。」而且雖然他繼續參加球隊活動，並且隨隊訓練，最後卻被告知留職停薪的意思就是「你早就可以離隊，除非我們請你回來，而你願意回來。」這樣讓他相當心寒的問道：「我做錯了什麼？」無法理解為何沒有發布正式的人事命令或公告就要自己離開，相當令人錯愕。「我回來只是為了我們這片土地的籃球，卻沒想到．．．說是自己人不是嗎．．．情何以堪．．．」李學林最後沉痛說，「算一算半個年頭了！這半個年頭我們我們生活還是要過；這半個年頭，所有的費用支出，不會因為我未領到薪資而暫停。我獨自跟家人在彰化面隊（對）等著合約的結束，這似乎不是我攜家帶眷來彰化的初衷。」李學林多年來都是台灣的頂級控衛，曾經在SBL幫助裕隆勇奪4座冠軍，2010年加入CBA北京首鋼隊，並且在2012和2014率隊兩度奪冠，2012年時還獲選為冠軍賽MVP。2018年他重返台灣籃壇，並且加入寶島夢想家，希望為台灣的籃球盡一份心力，沒想到最終會是這樣的結果。