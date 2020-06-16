NBA／痛批球員罷工愚蠢　名球評：這不是你不上班的理由

聯盟近期有球員表態不支持復賽，而「魔獸」Dwight Howard和「德魯大叔」Kyrie Irving兩名球星被認為是這群人的領導者。今日《ESPN》知名球評Stephen A. Smith就痛批兩人很「愚蠢」，不應該以此當作不工作的理由。「我完全不同意，而且我覺得這聽起來很愚蠢。」Smith表示自己身為一個黑人，不可能不尊重現在正發生的事。但Irving和Howard沒什麼道理，如果他們是因為新冠病毒而不支持復賽，也就罷了，因為這事關個人和家人的健康；但如果是因為種族歧視，那這樣的行為有點不合邏輯。「如果你認為因為社會種族不平等、被歧視和警察暴力等社會問題，而覺得此刻體育活動不該進行，我們也不該工作——這些事情都持續數十年了，有人會說種族問題已經存在了幾個世紀——如果這是理由，那就從來沒有人會上班工作了。」Smith一針見血的如此說道。Smith還表示如果是Irving他本來就報銷不能打球，但Howard卻是湖人的一員，而他正有機會跟隨球隊取得生涯首冠，這樣放棄令人費解。更何況聯盟並沒有阻止球員在此刻發聲或是關注社會議題。「把這件事當理由不去工作，我不會說他們在找藉口，我相信他們說得都是真心話。」Smith解釋說，種族歧視一直存在，不會因為他們在今夏就突然消聲匿跡，「今年會存在，明年、後年、10年後、20年後都會存在。社會中若有任何人認為這可能完全消除，都是在騙自己。」因此大家應該做好長期為之努力得準備，而不是以此當藉口不工作。「你可以在工作的同時繼續你的抗爭。如果你們不回去工作，不只是你們損失薪水，球隊老闆也會賠錢，導致勞資協議重新開放談判。而他們所損失的錢，以及預計將在未來賽季的損失的資金都將被計算在內，從而產生連鎖效應，不只影響到球員，還有成千上萬的聯盟員工也受到影響。」Smith批評Irving和Howard的言論欠缺考慮，因該從新回去做功課在出來表達立場。