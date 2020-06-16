NBA／傳奇球星反對復賽　T-Mac：我兄弟16親友因疫情而死

受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，NBA目前已經停賽3個月，儘管球季將在下個月底重新展開，不過也有像是Kyrie Irving這樣的大咖球員對於重啟賽季表示擔憂，就連名人堂球星「T-Mac」Tracy McGrady也表示反對意見。McGrady在ESPN節目《The Jump》中表示：「這是一個很棘手的問題，我個人會投參加不比賽一票，這是我對所有事情想法的累積，疫情還在這個國家發生當中，別忘了有人因為疫情而死。」「我有個住在紐約哈林區的好兄弟，他身邊已經有16人因為新冠病毒而死亡，所以我們不能遺忘這個，以及其他正在發生的事，我？是我的話才不會打比賽。」McGrady補充道。NBA日前通過投票，決定在7月底將22支球隊帶往奧蘭多的迪士尼樂園，以「泡泡聯盟」的形式分出高下。而日前快艇隊Lou Williams也表示不贊同復賽，因為他認為比賽重新開打，會分散國內對種族議題的力道。而T-Mac在節目針對此說法作出回應，他說：「我能理解正反雙方的的想法，你可以同時做到。你可以在比賽同時透過打球來提升種族意識，不過我也能理解你所說的復賽會影響抗議的想法，因為上街抗議的人會想回家看比賽，我完全能理解Lou Williams說的。」