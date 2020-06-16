NBA／厄文不挺賽季重啟　退役老將怒嗆：你根本沒影響力

NBA經過3個月的停賽，終於要在7月底重啟賽季，但包括布魯克林籃網隊Kyrie Irving(厄文)等多名球星，考量到近日美國種族問題尚未落幕，認為目前還不適合復賽，不過退役球星Kendrick Perkins近日受訪時表示，他說厄文只是在引起不必要的鬧劇，企圖製造新聞。「他說的話沒什麼影響力，他的言論只是受歡迎罷了。」Kendrick Perkins在《The DA Show》中表示，「影響力和受歡迎之間是有區別的，影響力，才可以讓事情真正有所進展。根本沒有人在理厄文說的話，NBA會繼續目前的計畫。而他所做的，只是會引發NBA弟兄之間產生沒必要的鬧劇。他的大肆抨擊只是為了製造新聞和引起注意，因為NBA球季要繼續了。LeBron James想打、Chris Paul想打、Russell Westbrook想打，Anthony Davis和Giannis也是，他們都希望恢復比賽，票數是28比0，大家都想打球。」NBA日前通過投票，決定在7月底將22支球隊帶往奧蘭多的迪士尼樂園，以「泡泡聯盟」的形式分出高下。而不只是厄文，快艇隊Lou Williams也表示不贊同復賽，因為他認為比賽重新開打，會分散國內對種族議題的力道。Perkins接著說：「此時此刻，厄文在做的，根本就是毀掉整個計畫，但他根本沒有影響力這麼做，若你有影響力的話，你會讓事情有所進展，但厄文一點辦法也沒有，他所做到的，只有沒來由地惹怒別人，而NBA的計畫會繼續走下去。」