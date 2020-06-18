NBA／昔日空拋之城解體　保羅：失去了才明白有多珍貴

洛杉磯快艇本季被認為是爭冠大熱門的球隊之一，也讓不少球迷懷念起昔日「空拋之城」的輝煌時刻。身為過去該隊主控的「CP3」Chris Paul，儘管目前是在雷霆效力，但也對往昔美好的時光予以肯定，他直說「有些事只有失去了，才了解它的珍貴」。快艇在2009年選到狀元Blake Griffin後慢慢在西區崛起，後來又從黃蜂交易來了Paul，再加上體能勁爆的中鋒DeAndre jordan，很快晉升成為聯盟強隊之一。尤其是每一場幾乎都會出現的空接暴扣，更是讓球迷們血脈噴張。不過隨著連續幾年在季後賽受挫，快艇隊內也開始出現了爭執，最終3人都離開了洛杉磯，「空拋之城」也正式解體。不過今年在Kawhi Leonard及Paul George的加入下，他們又找回了競爭力，實力相當被看好。談起當年的種種是非，Paul坦言球隊確實面臨著一些問題，「但是，事實上我很感激這段經歷。可能在我離開後，Griffin變得更出色了，特別是他開始投三分後，我心想：『哇！』。」快艇總教練Doc Rivers但過這兩支完全不同的陣容，而對昔日子弟兵們為能一圓冠軍夢，他認為這是因為他們缺乏緊迫感之故。「我沒讓他們體會到那是他們的時代了，沒讓他們產生緊迫感。我們2013-14賽季的季後賽贏了勇士，第二年，勇士就開創了他們的時代。我們沒有做到過，那時候我們就像是在表現自己，然後嘗試去贏球，這遠遠不夠。」Rivers如此評價道。