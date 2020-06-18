NBA／直言AD已預約名人堂　世界和平：但魔獸仍略勝一籌

洛杉磯湖人球星「一眉哥」Anthony Davis今年3月才剛滿27歲，不過退役球星Metta World Peace認為他已經在前往名人堂的道路之上。不過他也將AD和「魔獸」 Dwight Howard做比較，他認為後者目前生涯成就較佳，但AD在榮耀上終究會超越Howard。Metta World Peace受訪時表示：「我這幾年沒有看很多場Anthony Davis的比賽，因為他之前在鵜鶘隊，而你通常只會看有冠軍相的隊伍。所以如果你是個死忠的NBA球迷，你對AD瞭若指掌，而我打過NBA，我也夠了解AD，但我以前不知道他有那麼強。我的意思是，你看到他就是明星賽中的球星，但當你看他打真正的比賽時，看他在湖人隊的打球風格，我以前真的不知道他有那麼強大，他現在正在成為一個偉大球員。他最終會入選名人堂的，但我認為他得先超越Dwight，因為Dwight曾4度(應為3度)拿下年度防守球員，因此生涯表現比AD優秀，這真的很狂，我認為AD還要再努力，但他是個偉大的球員。」Anthony Davis本季在湖人繳出場均26.7分、9.4籃板、3.1助攻，率領湖人以49勝14敗在西區名列第一，並且將在7月底前往奧蘭多重啟賽季。