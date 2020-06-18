日職／大王來襲！王柏融、陽岱鋼為首4台將開幕

日職聯盟明天正式開幕，台灣好手王柏融、陽岱鋼、吳念庭、陳冠宇都順利被列入開幕名單，可惜的是，宋家豪、張奕、呂彥青等台將從二軍出發。王柏融在熱身賽18打數4安打，打擊率2成22，陽岱鋼則是在熱身賽二軍出發後，回到一軍，練習賽越打越好，最後被帶入一軍名單。吳念庭挺過去年一整年都在二軍的狀況，今年力爭上游，還在練習賽開轟，被認為是源田壯亮的第一替補。陳冠宇在練習賽最後一場擔任終結者，而他在熱身賽狀況一直都不錯，會是羅德隊後援牛棚的關鍵人物。