NBA／助攻數突然暴增　勇士新秀說明成長原因

金州勇士本季提前結束，球團和球員也分別開始準備下個賽季，生涯首個賽季表現精采的新秀Eric Paschall，在接受記者採訪時透露了自己在季中組織能力成長的原因，並強調會利用休賽季好好地提升三分外線的命中率。身為「大齡新秀」，Paschall在技術層面上比同屆的球員更成熟，也因此本季立刻就成為了灣區的即戰力，他場均可以貢獻14分和4.6籃板。可是要在強調傳導的勇士隊裡打球，他的組織傳控能力被認為還要再加強。不過在停賽前的三月初，Paschall從3月1日到10日的5場比賽，總共送出了32次助攻，平均一場多達6.4次，相當驚人。被問到為何有如此迅速的成長時，他表示總教練Steve Kerr要求他在場上更多時候得去承擔組織者的角色。「在全明星賽後，我的組織能力增強了，我能在掩護後做出正確的決定，我能閱讀場上形勢。如果我能早點做到這些事，這個賽季還能更成功。」Paschall說，「我也覺得我更適應比賽了。我不再急做決定，也不再強行進行某個決策。Draymond Green告訴我『按自己的節奏打球』，不要著急。」生涯前8場比賽三分出手全部落空，Paschall卻在對拓荒者一戰突然開竅，那場比賽他6投4中，這位新星表示球隊要求自己改變了投籃姿勢，他雖然有點沮喪，但也明白這是為了自己好，也表明提升外線水準就是他這個夏天的目標，也會持續調整姿勢。